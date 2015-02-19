Обвинение в разжигании национальной вражды базируется на моих выступлениях в Раде - Ефремов

"Взяли несколько моих выступлений в парламенте, в рамках проведения согласительного совета или выступления перед журналистами на пресс-пойнте. Эти выступления отдали эксперту, эксперт сделала странный вывод. Она сделала вывод: оказывается, то, что я говорил на самом деле не то, что я говорил, призывая к миру и так далее. А на самом деле "его выступления носят элементы национальной розни"", - рассказал Ефремов Радио Свобода.

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Сам Ефремов считает, что обвинения безосновательны.

Ранее УНИАН сообщал, что 17 февраля Генеральная прокуратура сообщила бывшему народному депутату, экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, повлекшие тяжкие последствия в виде массовой гибели людей. Также сообщалось, что Ефремова задержали 14 февраля в Киеве по подозрению в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины".