Суд начал заседание по делу Ефремова, экс-главе ПР выдвинули новые обвинения

17 февраля Генеральная прокуратура уведомила бывшего народного депутата, экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины – преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, повлекшие тяжелые последствия в виде массовой гибели людей.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, Печерским районным судом Киева сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя ГПУ о применении к Ефремову безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде за так называемые «диктаторские законы», Генеральная прокуратура 14 февраля 2015 года уведомила Ефремова о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

Напомним, ранее глава СБУ Валентин Наливайченко, отмечал, что сейчас усилия СБУ и МВД сконцентрированы на том, чтобы Александр Ефремов не избежал правосудия и являлся на вызовы Генпрокуратуры.