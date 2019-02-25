Прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ (документ)

Следствие полагает, что два уголовных правонарушения были совершены одним и тем же лицом.

Военная прокуратура Киевского гарнизона объединила уголовные производства, касающиеся дела о продаже имущества расформированной воинской части в Киеве и предполагаемой причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко, в одно.

Как сообщают "Комментарии.ua" Об этом говорится в документе, которые получили журналисты, расследующие факты коррупции при продаже имущества и земель Минобороны.

«Информирую, что на основании ст. 217 УПК Украины указанные выше уголовные производства объединены в одно в связи с наличием достаточных оснований считать, что указанные уголовные правонарушения совершены одним и тем же лицом, выбранному производству присвоено №42019110330000007», - говорится в письме Военной прокуратуры Киевского гарнизона.

Также отмечается, что указанное уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины передано для досудебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Надзор возложен на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Напомним, 16 января 2019 года Военная прокуратура Центрального региона Украины начала два уголовных производства, касающихся махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко, подписав приказ (впоследствии отмененный судом), якобы дал старт сделке, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований.