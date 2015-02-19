В Минске Россия требовала установить режим прекращения огня через 20 дней - Порошенко

00:06, 19 февраля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во время минских переговоров в ”нормандском формате” россияне требовали установить режим прекращения огня через 20 дней.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.

Глава государства напомнил, что во время переговоров в ”нормандском формате” в ночь на 12 февраля при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России в Минске, ключевым предметом обсуждение было достижение договоренностей о прекращении огня.

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”Сначала мы получили очень странное предложение, чтобы прекращение огня началось через 20 суток. То есть фактически три недели Украинцы должны умирать под пулями российских наемников и Украина должна была платить очень высокую цену”, - подчеркнул Порошенко.

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