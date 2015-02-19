В Минске Россия требовала установить режим прекращения огня через 20 дней - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.

Глава государства напомнил, что во время переговоров в ”нормандском формате” в ночь на 12 февраля при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России в Минске, ключевым предметом обсуждение было достижение договоренностей о прекращении огня.

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”Сначала мы получили очень странное предложение, чтобы прекращение огня началось через 20 суток. То есть фактически три недели Украинцы должны умирать под пулями российских наемников и Украина должна была платить очень высокую цену”, - подчеркнул Порошенко.