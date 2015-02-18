Окружной админсуд Киева после обыска отказался рассматривать дело о запрете КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда объявил он после того, как вернулся из совещательной комнаты.

"С целью недопущения сомнений в беспристрастности судьи Кузьменко во время рассмотрения данного дела суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о самоотводе", - зачитал он определение.

В документе также говорится, что суд считает необходимым передать рассмотрение данного иска другому административному суду, наиболее приближенном территориально в Окружной админсуд Киева.

Также Кузьменко пояснил, что взял самоотвод в связи с тем, что в его кабинете сотрудники правоохранительных органов провели обыск и изъяли компьютер с рабочими материалами, в том числе и по данному делу.

Он отметил, что данный обыск проводился на основании постановления Шевченковского райсуда г. Черновцы.

Читайте такжеСуд перенес заседание по делу о запрете КПУ на 18 февраляКузьменко также сообщил, что расценивает обыск как давление на суд, и проинформировал, что все судьи Окружного административного суда Киева подали заявления о самоотводе по делу о запрете КПУ.

Как сообщалось, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете на территории Украины деятельности КПУ. В соответствии с административным иском, КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганды войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

24 декабря 2014 года Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины и направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

4 февраля Окружной админсуд Киева закончил подготовительное производство и назначил дело по иску Минюста к КПУ к рассмотрению по существу.