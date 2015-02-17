Die Zeit: последняя возможность мира?

В статье Тео Зоммера под названием «Последняя возможность мира?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, пишется о том, что молодой журналист однажды спросил премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана, что было движущей силой его внешней политики. Он ответил снисходительно: «События, мой мальчик, события». Ни слова о видении, планах, стратегии. Министр обороны в правительстве Кеннеди Роберт Макнамара был примерно такого же мнения: «Чего-то вроде стратегии, не существует», говорил он. «Есть только антикризисное управление».

Суетливая кризисная дипломатия последних десяти дней показывает, что оба, похоже, правы. Канцлер сыграла при этом центральную роль. И она достигла, плечом к плечу с президентом Франции, в настоящее время максимально возможного: прекращения огня в Украине. Прежде всего, она остановила сомнамбулический дрейф к прямому вооруженному противостоянию между Соединенными Штатами и Россией.

Как и Бисмарка 125 лет назад, так сейчас Ангелу Меркель мучает то, что «несмотря на лучшие намерения, все может пойти по ложному пути, после чего уже нельзя будет избежать катастрофы». Поэтому, она действовала вместе с министром иностранных дел Германии, и «тактом, непоколебимым спокойствием и терпением, которые не сможет пошатнуть ни глупость, ни провокация, ни грубость» (определение дипломатии лорда Солсбери), она смогла предотвратить худшее.

Худшим было бы: никакого прекращения огня. Поставки американского оружия и военной техники украинской правительственной армии. Отправка инструкторов и военных советников из США в расколотую страну. Опосредованная война между ядерными державами Америкой и Россией, возможно, прямое военное противостояние между ними. Выражаясь словами Бисмарка: «ложный путь» к катастрофе.

В настоящее время, конечно, ситуация менее катастрофическая. Но классическая дипломатия столкнулась с двумя вызовами: с одной стороны, предотвратить вооруженные конфликты, с другой, заложить основу для прочного мира. Предотвращение конфликта удалось на прошлой неделе. Но выполнение задачи и заключение мира на надежной основе еще впереди.

В Минске-2 Меркель видит «проблеск надежды, не больше и не меньше». Гарантий успеха, по ее трезвым оценкам, нет. На самом деле, ночные договоренности сторон конфликта не предлагают много вариантов. Но режим прекращения огня, в общем, сохраняется; и если Путин сдержит свое слово, то украинские горячие головы, партизаны на Западе и сепаратисты на Донбассе, своими стычками не смогут нарушить Минский договор. Между тем, в Минском соглашении множество неточностей, неоднозначностей и полумер.

Речь идет о выборах в Восточной Украине; контроле границы с Россией; новой конституции, которая предоставит «Луганской и Донецкой народным республикам» особый статус, но сохранит территориальную целостность украинского государства; наконец, о деталях амнистии. Все это включает в себя много опасностей. По каждому пункту следует вести переговоры отдельно. При этом нужно еще доказать, может ли дипломатия выполнить свое второе предназначение: миротворчество.

В значительной степени это будет зависеть от одного человека: Владимира Путина. От него зависит, будет больше или меньше санкций; будут ли поставки оружия, несмотря на все сомнения, прекратится ли гонка вооружений между воюющими сторонами; возможен ли сброс и новый старт в отношениях с Западом, или, цитируя вице-президента США Байдена, основным принципом станет повторное утверждение, то есть, ужесточение.

Вопрос: захочет ли Путин продолжать дестабилизировать Украину? Бросать вызов Западу с помощью новых территориальных атак? Клеймить его как «империю зла», как пристанище декаданса, обреченное на разруху и падение? Или учитывая экономические трудности в России, он использует второе Минское соглашение, как шанс избежать изоляции и восстановить отношения с Европой – последнюю возможность мира?

Стоит приложить все возможные дипломатические усилия, чтобы помочь ему в этом. То, что, благодаря усилиям канцлера, оружие молчит, - это первый успех. Теперь на очереди в списке приоритетов мирное разрешение кризиса в Украине. Это сделало бы возможным также формирование конструктивных отношений с Москвой, создание перспективного порядка между Лиссабоном (или, еще лучше, Ванкувером) и Владивостоком.

После антикризисного управления необходимо искусство управления государством. Здесь тоже нет никаких гарантий успеха. Хорошее высказывание Бисмарка напоминает об этом: «Человек не может создавать поток времени и им руководить, он может лишь плыть по нему и править судном с меньшей или большей опытностью и умением, может потерпеть кораблекрушение и сесть на мель, но также и достичь хорошей гавани».

Ангела Меркель знает это. Но она также знает, что всегда нужно стараться сделать больше, чтобы не допустить худшего.