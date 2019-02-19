Кремль обречен на поражение в войне с Украиной - Порошенко

По словам президента Петра Порошенко, за пять лет российские власти не смогли добиться в Украине ни одной своей цели, и тактически Украина уже победила.

Президент Петр Порошенко заявил, что Кремль обречен на поражение в войне с Украиной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

«Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль, я твердо подчеркиваю, обречен на поражение», - заявил он.

По словам Порошенко, за пять лет Кремль не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей.

«Тактически, друзья, мы уже выиграли», - добавил президент.

При этом он выразил убеждение, что окончательно украинцы победят РФ, если не будут разобщенными.

«Ответ на этот вопрос зависит от нашего единства. Надо очень хорошо прочитать и изучить уроки столетней давности - победа в этой войне зависит от нашей решимости. От единства и решимости созданной нами международной коалиции в поддержку Украины», - подчеркнул президент.