В Кремле заявили, что Янукович въехал в РФ "как действующий президент" и получил госохрану

По словам Пескова, с того момента Януковичу предоставлена государственная охрана.

В Кремле заявили, что осужденный в Украине за государственную измену Виктор Янукович въехал в РФ «как действующий президент», и с того момента ему предоставлена госохрана России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Янукович находится в РФ, точнее, Янукович въехал на территорию РФ как действующий президент и глава Государства Украина после того, как в этой стране произошел силовой захват власти. Въехавший в этом качестве Янукович по прежнему находится на территории РФ», - ответил Песков на вопрос о юридическом статусе Януковича в России.

На уточняющий вопрос УНИАН о том, что президент РФ Владимир Путин признает в качестве главы Украинского государства Петра Порошенко, Песков заметил: «На момент въезда в Россию он (Янукович) был президентом Украины».

На еще один уточняющий вопрос, кем Янукович является на данный момент для России, Песков ответил: «На данный момент он не является президентом Украины, как вы знаете, наверно, лучше меня».

По его словам, сейчас у Януковича «нет никакого специального юридического статуса».

Также Песков добавил, что охрана Януковичу предоставлена по указу президента РФ. «Был (такой указ), когда он въехал как глава государства», - сказал Песков. «Он охраняется, у него есть государственная охрана», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Песков пообещал уточнить, на каком основании Янукович находится на территории России.

24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты экс-президента заявили о намерении обжаловать соответствующее решение суда.