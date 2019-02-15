Мангер вышел из СИЗО

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отметил, что готов сотрудничать со следствием для того, чтобы найти "реальных преступников".

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО.

Об этом сообщает "Громадське".

В комментарии журналистам он отметил: «Скажу только одно: надо дальше сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию».

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«Никаких претензий ни к кому не имею. Думаю, в прессе надо меньше писать чуши и больше помогать друг другу в поисках реальных преступников», — добавил Мангер.

В то же время он не ответил на вопрос журналистов, откуда взяты деньги на залог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 миллиона 497 тысяч гривень.

В Генпрокуратуре заявили, что обжалуют в апелляционном суде это решение Шевченковского районного суда Киева.

Один из адвокатов Мангера заявил о внесении почти 2,5 млн грн залога за своего подзащитного.

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Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

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12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.