Украинский нардеп собрался в оккупированный Крым - росСМИ

Нардеп также назвал приблизительные даты, когда может поехать в оккупированный Крым.

По информации российских СМИ, депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий намерен в ближайшее время посетить оккупированный Крым.

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На аннексированном Россией полуострове он может оказаться уже 8 марта, рассказал "Известиям" украинский парламентарий.

По его мнению, в этих действиях "нет ничего противоречащего для настоящего патриота Украины".

"Я как ездил в Крым, так и буду ездить. Я считаю эту землю своей, поскольку у меня там живут близкие родственники и с этой территорией связана часть истории моей жизни. В Крым планирую поехать в ближайшее время, может быть, получится 8 марта или после выборов. Я не вижу в этом проблемы", - передают "Известия" слова Балицкого.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко попросила Службу безопасности Украины проверить информацию о поездке народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого в Крым.