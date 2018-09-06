Геращенко просит СБУ проверить информацию о поездке нардепа Балицкого на отдых в Крым

Первый заместитель председателя Верховной Рады требует проверить, с кем Балицкий общался в Крыму.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко просит Службу безопасности Украины проверить информацию о поездке народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время выступления в сессионном зале парламента.

"На канале NewsOne... народный депутат Балицкий, и, кстати, выступал в присутствии членов демократической оппозиции, и никто пощечину ему не дал, где он назвал Революцию достоинства государственным переворотом, где он щеголял тем, что он отдыхал в оккупированном Крыму и там общался с людьми", - сказала Геращенко.

Она заявила, что хочет обратиться в Службу безопасности Украины: "Может, он с гоблинами (УНИАН: Гоблин - прозвище главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова) там общался также?».

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"Надо узнать контакты этого человека, который представляет якобы украинский парламент, с кем он там общался", - отметила Геращенко.

По ее словам, Балицкий в эфире телеканала NewsOne, "отданного бывшему члену "Батькивщины" Портнову сегодня в управление, а фактически - в управление Кремля, рассказывал о том, что аннексия Крыма является справедливой, что это Украина все это сделала".

Геращенко подчеркнула, что официально с депутатским запросом обращается в СБУ. "Пожалуйста, разберитесь с тем, с какими геббельсами общался народный депутат Балицкий", - сказала она.

В ответ заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил: "Когда Порошенко работал министром экономики в правительстве Януковича, Портнов сажал Тимошенко в тюрьму. И я что-то не слышал ничего другого. Поэтому, когда вы это упоминаете, вспомните, где ваш лидер был, когда вся страна воевала с Януковичем".

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий сделал скандальное заявление в эфире украинского телеканала - сказал, что Украина "находится в оккупации".