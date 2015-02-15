Кабмин планирует создать новую систему контролирующих органов и сократить 50 тысяч чиновников

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «1+1».

«Мы в прошлом году сократили 20 тыс чиновников...Мы также наполовину сократили количество инспекций и сократили их функции. Мы также запретили проверки”, - сказал глава правительства.

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”Сейчас мы примем новые решения о создании новых контролирующих органов, которые отвечают европейским стандартам, и которые не ходят по предприятиям с одной целью, как по святую воду - взятки брать. Мы сократим государственную службу. Речь идет о 20-процентном сокращении. Это около 50 тысяч. Идея в том, чтобы сократить количество, но не снизить качество (службы - УНИАН)», - пояснил Яценюк.