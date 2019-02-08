Конфликт продолжается: Гриценко назвал Луценко "бездипломной балаболкой" (видео)

На вопрос о том, не считает ли Гриценко нужным извиниться перед генпрокурором, он ответил "никоим образом".

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не принесет извинений генеральному прокурору Юрию Луценко, с которым у него произошел публичный конфликт.

В эфире "Радио НВ" Гриценко ответил на вопрос о том, не считает ли он нужным извиниться перед генпрокурором.

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"К сожалению, у нас генерального прокурора нет - у нас есть бездипломная балаболка, которая просто "язык без костей". Вместо того, чтобы защищать от выстрелов, от кислоты, от подрыва и быстро находить заказчиков (и сажать их в тюрьму через суд) и Кати Гандзюк, и Максима Шаповала, и Павла Шеремета, и Олега Михайлика и многих-многих-многих, он занимается просто пиаром в угоду президента. Поэтому перед таким человеком - никаких извинений", - заявил политик.

Напомним, в конце января между генпрокурором Юрием Луценко и бывшим министром обороны, кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко вспыхнул публичный конфликт.

После заявления Гриценко, что Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО, глава ГПУ дал ему 24 часа для извинений.

Гриценко извинился за свои слова перед сыном Луценко, но не перед его отцом. В свою очередь, супруга генерального прокурора, нардеп Ирина Луценко заявила, что готовит судебный иск против Гриценко.