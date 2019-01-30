Продолжение эпопеи: жена Луценко решила подать в суд на Гриценко из-за слов о ее сыне

Так она отреагировала на заявления Гриценко о том, что ее муж Юрий Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО.

Народный депутат, супруга генерального прокурора Ирина Луценко заявила, что готовит судебный иск против бывшего министра обороны, кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. "От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хотя так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным силам Украины", - заявила она в Facebook.

Так она отреагировала на заявления Гриценко о том, что ее муж Юрий Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО.

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По ее словам, ее сын - Александр Луценко - в 2014 году добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе, он служил солдатом в 55-й бригаде.

Луценко подчеркнула, что Гриценко на посту министра обороны "уничтожил систему военного питания" и не смог обеспечить солдат необходимым снаряжением.

"Каска, броник и палатки мы покупали сами... Питание привозили мы и другие мамы волонтеры... Колеса на тягачи пушек покупали сами... Ночное видение для солдат охраны артиллерии покупали сами", - отметила нардеп.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что дает Гриценко 24 часа на извинения за слова о его сыне.

Луценко добавил, что его сын "ушел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 орудия 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады".