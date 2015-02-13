Der Spiegel: Западу необходима стратегия

В статье Себастьяна Фишера под названием «Западу необходима стратегия», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что после долгой ночи переговоров в Минске Владимир Путин может чувствовать себя победителем. Канцлер Германии и президент Франции обеспечили ему эту победу. Это не критика, все в порядке. Если таким образом удастся достичь прекращения огня, то оно того стоило.

Только Запад должен теперь быть готов к тому, что Путин не станет в одночасье Князем мира. Он не будет следовать первой строчке Минской декларации: там речь идет о «полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Это шутка. И все участники это знают. Каждый раз, когда, казалось, ситуация в Украине стабилизировалась, Владимир Путин разжигал конфликт. Его цель состоит в постоянной дестабилизации страны. С помощью лжи и уловок он многого добился в этом конфликте. И не станет этого менять.

Поэтому Запад сейчас должен найти стратегический ответ. Дипломатические попытки Меркель достойны высшей похвалы; но для того, чтобы все это не выглядело как бесцельная неразбериха, чтобы Путин не использовал это, и демократы в Киеве не ослабевали, Запад должен быть на шаг впереди. А для этого нужны Соединенные Штаты, это показала и последняя ночь Минске.

До сих пор, президент США предоставлял лидерство канцлеру. Причина сдержанности, прежде всего, в том, что Обама не хочет давать Путину повод, превратить этот кризис в американско-российский конфликт.

Но Обама должен сейчас рискнуть. Власти Меркель не достаточно, чтобы обеспечить мир. Поэтому президент США должен решительно вмешаться, потому что в противном случае обсуждение в его стране выйдет из-под контроля и, в конечном итоге, поставки оружия украинскому правительству будут казаться единственным выходом. Так что же делать?

Показать твердость, последовательность: Запад должен держать свое слово, и не давать обещаний, которые потом не сможет выполнить. Пример: Незадолго до войны в Грузии в 2008 году США гарантировали стране свою поддержку. Путин испытал это, американцы не вмешивались.

Ужесточить санкции: Если Путин и в этот раз не уступит, то нужно прибегнуть к гораздо более болезненным мерам, таким как отключение российских банков от международной платежной системы Swift.

Существенная экономическая помощь Украине: Как когда-то Западный Берлин, так сейчас и западная часть Украины могла бы стать окном к свободе.

Никаких поставок оружия: они только переведут конфликт на новый уровень и сыграют на руку Путину. Поскольку больше оружия означает больше смертей, которые, в свою очередь, означают большую дестабилизацию. Кроме того, единство Запада будет в опасности.

Внезапность вместо сдерживания: То, что Путина нужно сдерживать, является ошибочным предположением Запада. Глава Кремля действует не из желания завоеваний, а из чувства угрозы. Фактически, это, может быть, бред, но это его мировоззрение. Сдерживание - и поставки оружия – может, поэтому, привести к новой эскалации. Вместо этого, Запад должен пойти наперекор ожиданиям Путина, а не играть в его (военные) игры.

Отказ от членства Украины в НАТО: Опять же, ожидания и пропаганду Путина можно свести на нет, если Запад будет следовать модели нейтральной Украины.

Для этой программы, сами европейцы слишком слабы, но вместе с американцами, это выполнимо. Тогда у Запада, возможно, в ближайшее время появится стратегия.