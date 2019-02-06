Янукович: меня нет в базах данных Интерпола и я могу выезжать "в любую страну мира"

Экс-президент заявляет, что свободно передвигается по территории РФ.

Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что может выезжать из России в любую страну мира.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«Я свободно передвигаюсь по территории России, более того – не нахожусь ни в каких банках данных Интерпола и могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет», - заявил Янукович.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что Комиссия по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля - 3 марта 2017 года приняла решение об удалении файлов Интерпола относительно красной карточки розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Януковича, его сына Александра и высших должностных лиц тогдашнего режима. По его словам, принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.