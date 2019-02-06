Янукович заявил о готовности "возглавить" переговоры по обмену "всех на всех" и назвал РФ стороной конфликта
Бывший президент Виктор Янукович, осужденный за государственную измену, готов возглавить инициативу по обмену украинских пленных на осужденных в Украине граждан РФ по формуле "всех на всех".
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Об этом экс-президент заявил во время пресс-конференции в Москве.
"Я обращаюсь к Порошенко, я готов возглавить эту инициативу, поэтому я готов при необходимости, если украинская сторона проявит инициативу, переговорить с Путиным (президент РФ Владимир Путин - УНИАН), и внести такое предложение", - подчеркнул он.
Янукович заявил, что выступает за обмен «всех на всех – с украинской стороны и с российской».
Отметим, Россия уже в течение почти пяти лет отрицает свое участие в боевых действиях на Донбассе, а захваченных возле Керченского пролива украинских моряков и других украинских политзаключенных не признает военнопленными.