Опубликован список из 161 кандидата на должность главы антикоррупционного бюро
На должность директора Национального антикоррупционного бюро подали документы 161 кандидат, срок приема документов истек 11 февраля.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Украины.
После заверешення приема документов, АП впервые опубликовала имена претендентов, которые подали документы.
Читайте такжеГлаву Антикоррупционного бюро нельзя ставить в зависимость от парламента - ЧерненкоКонкурсная комиссия теперь должна начать рассматривать пакеты документов, которые поступили от лиц, желающих занять должность директора Антикоррупционного бюро.
Как сообщал УНИАН, в четверг Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (№1660-д).
Список
1 Абатуров Александр Александрович
2 Абисов Артур Владимирович
3 Амелин Егор Викторович
4 Анохина Наталья Васильевна
5 Бадалова Ольга Сергеевна
6 Балабан Игорь Анатольевич
7 Барабаш Геннадий Викторович
8 Басанцов Игорь Владимирович
9 Батрин Станислав Витальевич
10 Березюк Олег Валерьевич
11 Белый Воломидир Михайлович
12 Билинская Марина Николаевна
13 Бодяка Руслан Андреевич
14 Бойко Константин Викторович
15 Бондарь Анатолий Григорьевич
16 Бондарь Олег Николаевич
17 Бондаренко Василий Иванович
18 Борисов Павел Петрович
19 Борута Игорь Михайлович
20 Будз Богдан Дмитриевич
21 Бутко Юрий Иванович
22 Бухар Александр Михайлович
23 Вакаров Василий Дмитриевич
24 Варишко Петр Васильевич
25 Варичев Яков Николаевич
26 Василечко Ярослав Павлович
27 Васюков Геннадий Геннадьевич
28 Вейнберг (Сусленская) Елизавета Александровна
29 Витвицкий Богдан Васильевич
30 Власов Михаил Геннадьевич
31 Вовк Василий Васильевич
32 Ведмидский Александр Владимирович
33 Вознюк Игорь Владимирович
34 Волосюк Александр Александрович
35 Волянский Олег Валентинович
36 Гета Александр Станиславович
37 Гнатчук Виталий Леонидович
38 Гогоц Виктор Сергеевич
39 Горшколепов Дмитрий Владимирович
40 Горячев Дмитрий Алексеевич
41 Грабар Николай Федорович
42 Гребенников Юрий Григорьевич
43 Грегг Майкл Эверс
44 Гречаная Татьяна Владимировна
45 Данилейко Василий Витальевич
46 Демьяненко Сергей Михайлович
47 Додинский Леонид Александрович
48 Докийчук Константин Леонтьевич
49 Дрогомирецкий Иван Николаевич
50 Друзенко Геннадий Владимирович
51 Дремов Сергей Владимирович
52 Дубикивский Станислав Леонидович
53 Дубина Святослав Петрович
54 Дударь Виктор Васильевич
55 Дячук Александр Иванович
56 Жолкович Игорь Владимирович
57 Завадецкий Александр Александрович
58 Закорко Иван Павлович
59 Заяц Иван Иванович
60 Иванченко Ольга Сергеевна
61 Игнатенко Олег Аркадьевич
62 Какаулина Людмила Николаевна
63 Каленский Игорь Борисович
64 Каминский Павел Васильевич
65 Келли Ольга (Толстушко Ольга Ивановна)
66 Кирсанов Сергей Михайлович
67 Киян Сергей Иванович
68 Климович Галина Ивановна
69 Клюшке Станислав Николаевич
70 Ковальчук Василий Григорьевич
71 Кодряк Александр Михайлович
72 Кононенко Евгений Анатольевич
73 Корж Игорь Федорович
74 Корж Алексей Николаевич
75 Корнич Сергей Викторович
76 Корсун Константин Георгиевич
77 Котенок Александр Петрович
78 Кравцов Виктор Юрьевич
79 Краснов Родион Викторович
80 Кривобородов Юрий Александрович
81 Куликов Кирилл Борисович
82 Курочка Михаил Иванович
83 Лебедь Михаил Адамович
84 Лещенко Руслан Евгеньевич
85 Литвиненко Виктор Иванович
86 Ліхтенко Юрий Иванович
87 Логош Юрий Иванович
88 Любарец Василий Алексеевич
89 Ляднов Виталий Борисович
90 Майоров Игорь Александрович
91 Манькут Андрей Юрьевич
92 Мартыненко Наталья Леонидовна
93 Мартиян Сергей Михайлович
94 Матиос Анатолий Васильевич
95 Маштабей Сергей Валентинович
96 Меламед Вадим Борисович
97 Микулин Виктор Петрович
98 Миненков Сергей Владимирович
99 Могилевский Олег Валентинович
100 Мороз Сергей Владимирович
101 Муяссаров Вадим Сергеевич
102 Назарова Гюльнар Владимировна
103 Небога Валерий Сильвестрович
104 Неволько Вячеслав Анатольевич
105 Ненаев Игорь Викторович
106 Николаев Станислав Алексеевич
107 Никульникова Василина Васильевна
108 Нищета Игорь Николаевич
109 Новикова-Кириченко Тамара Вадимовна
110 Обуховский Владимир Андреевич
111 Омельченко Олег Михайлович
112 Орел Сергей Александрович
113 Панчишин Руслан Игоревич
114 Пахомов Валерий Анатольевич
115 Пересунько Сергей Иванович
116 Пилипчук Павел Петрович
117 Пикашов Руслан Анатольевич
118 Плачков Дмитрий Федорович
119 Полюхович Валерий Иванович
120 Продан Дмитрий Евгеньевич
121 Прохоренко Алексей Акимович
122 Рева Виктор Петрович
123 Ревенко Николай Николаевич
124 Рябошапко Василий Иванович
125 Савинова Наталья Андреевна
126 Саволюк Михаил Александрович
127 Савчук Дмитрий Тарійович
128 Сакаль Петр Илькович
129 Сакварелидзе Давид Георгиевич
130 Свитайло Андрей Алексеевич
131 Сеньков Маркиян Богданович
132 Сервецкий Иван Васильевич
133 Сытник Артем Сергеевич
134 Серый Николай Иванович
135 Слинько Валерий Алексеевич
136 Сокалюк Всеволод Петрович
137 Сосницкий Александр Юрьевич
138 Спирина Елена Дмитриевна
139 Стюпан Денис Владимирович
140 Сухов Юрий Николаевич
141 Томиленко Владимир Васильевич
142 Трегубов Юрий Валентинович
143 Филинюк Александр Владимирович
144 Хабибуллин Вадим Монэвярович
145 Хавронюк Олег Иванович
146 Цигина Сергей Витальевич
147 Цымбал Валентин Владимирович
148 Чайковский Владислав Анатольевич
149 Чепак Виктор Иванович
150 Чепельский Игорь Станиславович
151 Чирко Юрий Степанович
152 Черный Валерий Иванович
153 Чудовский Игорь Вячеславович
154 Чумак Виктор Васильевич
155 Шевчук Алексей Анатольевич
156 Шеремет Геннадий Михайлович
157 Шеховцов Игорь Егорович
158 Шкодин Ярослав Витальевич
159 Шкорута Любомир Николаевич
160 Щербина Алексей Данилович
161 Юрчишин Василий Николаевич