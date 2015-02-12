Опубликован список из 161 кандидата на должность главы антикоррупционного бюро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента Украины.

После заверешення приема документов, АП впервые опубликовала имена претендентов, которые подали документы.

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Как сообщал УНИАН, в четверг Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (№1660-д).

Список

1 Абатуров Александр Александрович

2 Абисов Артур Владимирович

3 Амелин Егор Викторович

4 Анохина Наталья Васильевна

5 Бадалова Ольга Сергеевна

6 Балабан Игорь Анатольевич

7 Барабаш Геннадий Викторович

8 Басанцов Игорь Владимирович

9 Батрин Станислав Витальевич

10 Березюк Олег Валерьевич

11 Белый Воломидир Михайлович

12 Билинская Марина Николаевна

13 Бодяка Руслан Андреевич

14 Бойко Константин Викторович

15 Бондарь Анатолий Григорьевич

16 Бондарь Олег Николаевич

17 Бондаренко Василий Иванович

18 Борисов Павел Петрович

19 Борута Игорь Михайлович

20 Будз Богдан Дмитриевич

21 Бутко Юрий Иванович

22 Бухар Александр Михайлович

23 Вакаров Василий Дмитриевич

24 Варишко Петр Васильевич

25 Варичев Яков Николаевич

26 Василечко Ярослав Павлович

27 Васюков Геннадий Геннадьевич

28 Вейнберг (Сусленская) Елизавета Александровна

29 Витвицкий Богдан Васильевич

30 Власов Михаил Геннадьевич

31 Вовк Василий Васильевич

32 Ведмидский Александр Владимирович

33 Вознюк Игорь Владимирович

34 Волосюк Александр Александрович

35 Волянский Олег Валентинович

36 Гета Александр Станиславович

37 Гнатчук Виталий Леонидович

38 Гогоц Виктор Сергеевич

39 Горшколепов Дмитрий Владимирович

40 Горячев Дмитрий Алексеевич

41 Грабар Николай Федорович

42 Гребенников Юрий Григорьевич

43 Грегг Майкл Эверс

44 Гречаная Татьяна Владимировна

45 Данилейко Василий Витальевич

46 Демьяненко Сергей Михайлович

47 Додинский Леонид Александрович

48 Докийчук Константин Леонтьевич

49 Дрогомирецкий Иван Николаевич

50 Друзенко Геннадий Владимирович

51 Дремов Сергей Владимирович

52 Дубикивский Станислав Леонидович

53 Дубина Святослав Петрович

54 Дударь Виктор Васильевич

55 Дячук Александр Иванович

56 Жолкович Игорь Владимирович

57 Завадецкий Александр Александрович

58 Закорко Иван Павлович

59 Заяц Иван Иванович

60 Иванченко Ольга Сергеевна

61 Игнатенко Олег Аркадьевич

62 Какаулина Людмила Николаевна

63 Каленский Игорь Борисович

64 Каминский Павел Васильевич

65 Келли Ольга (Толстушко Ольга Ивановна)

66 Кирсанов Сергей Михайлович

67 Киян Сергей Иванович

68 Климович Галина Ивановна

69 Клюшке Станислав Николаевич

70 Ковальчук Василий Григорьевич

71 Кодряк Александр Михайлович

72 Кононенко Евгений Анатольевич

73 Корж Игорь Федорович

74 Корж Алексей Николаевич

75 Корнич Сергей Викторович

76 Корсун Константин Георгиевич

77 Котенок Александр Петрович

78 Кравцов Виктор Юрьевич

79 Краснов Родион Викторович

80 Кривобородов Юрий Александрович

81 Куликов Кирилл Борисович

82 Курочка Михаил Иванович

83 Лебедь Михаил Адамович

84 Лещенко Руслан Евгеньевич

85 Литвиненко Виктор Иванович

86 Ліхтенко Юрий Иванович

87 Логош Юрий Иванович

88 Любарец Василий Алексеевич

89 Ляднов Виталий Борисович

90 Майоров Игорь Александрович

91 Манькут Андрей Юрьевич

92 Мартыненко Наталья Леонидовна

93 Мартиян Сергей Михайлович

94 Матиос Анатолий Васильевич

95 Маштабей Сергей Валентинович

96 Меламед Вадим Борисович

97 Микулин Виктор Петрович

98 Миненков Сергей Владимирович

99 Могилевский Олег Валентинович

100 Мороз Сергей Владимирович

101 Муяссаров Вадим Сергеевич

102 Назарова Гюльнар Владимировна

103 Небога Валерий Сильвестрович

104 Неволько Вячеслав Анатольевич

105 Ненаев Игорь Викторович

106 Николаев Станислав Алексеевич

107 Никульникова Василина Васильевна

108 Нищета Игорь Николаевич

109 Новикова-Кириченко Тамара Вадимовна

110 Обуховский Владимир Андреевич

111 Омельченко Олег Михайлович

112 Орел Сергей Александрович

113 Панчишин Руслан Игоревич

114 Пахомов Валерий Анатольевич

115 Пересунько Сергей Иванович

116 Пилипчук Павел Петрович

117 Пикашов Руслан Анатольевич

118 Плачков Дмитрий Федорович

119 Полюхович Валерий Иванович

120 Продан Дмитрий Евгеньевич

121 Прохоренко Алексей Акимович

122 Рева Виктор Петрович

123 Ревенко Николай Николаевич

124 Рябошапко Василий Иванович

125 Савинова Наталья Андреевна

126 Саволюк Михаил Александрович

127 Савчук Дмитрий Тарійович

128 Сакаль Петр Илькович

129 Сакварелидзе Давид Георгиевич

130 Свитайло Андрей Алексеевич

131 Сеньков Маркиян Богданович

132 Сервецкий Иван Васильевич

133 Сытник Артем Сергеевич

134 Серый Николай Иванович

135 Слинько Валерий Алексеевич

136 Сокалюк Всеволод Петрович

137 Сосницкий Александр Юрьевич

138 Спирина Елена Дмитриевна

139 Стюпан Денис Владимирович

140 Сухов Юрий Николаевич

141 Томиленко Владимир Васильевич

142 Трегубов Юрий Валентинович

143 Филинюк Александр Владимирович

144 Хабибуллин Вадим Монэвярович

145 Хавронюк Олег Иванович

146 Цигина Сергей Витальевич

147 Цымбал Валентин Владимирович

148 Чайковский Владислав Анатольевич

149 Чепак Виктор Иванович

150 Чепельский Игорь Станиславович

151 Чирко Юрий Степанович

152 Черный Валерий Иванович

153 Чудовский Игорь Вячеславович

154 Чумак Виктор Васильевич

155 Шевчук Алексей Анатольевич

156 Шеремет Геннадий Михайлович

157 Шеховцов Игорь Егорович

158 Шкодин Ярослав Витальевич

159 Шкорута Любомир Николаевич

160 Щербина Алексей Данилович

161 Юрчишин Василий Николаевич