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Парубий поддержал Супрун: она стала провайдером медреформы

20:40, 05 февраля 2019
Политика
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Парубий поддержал Супрун / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил поддержку Ульяне Супрун, которую Окружной административный суд Киева отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Об этом спикер парламента написал на странице в Facebook.

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"Я, как председатель Верховной Рады Украины, приложил огромные усилия, чтобы парламент принял реформу здравоохранения. И я считаю это одним из крупнейших успехов Верховной Рады этого созыва. Супрун стала провайдером этой фундаментальной реформы. Убежден, что Супрун должна продолжить внедрение медицинской реформы, поэтому я поддерживаю Супрун", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун располагает полной его поддержкой и считает, что Верховный суд установит истину относительно этого решения.

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Теги: #Парубий#Супрун