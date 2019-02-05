Парубий поддержал Супрун: она стала провайдером медреформы

Сегодня Окружной админсуд Киева запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил поддержку Ульяне Супрун, которую Окружной административный суд Киева отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Об этом спикер парламента написал на странице в Facebook.

Читайте такжеСупрун отстранил судья, который ранее восстановил Насырова в должности

"Я, как председатель Верховной Рады Украины, приложил огромные усилия, чтобы парламент принял реформу здравоохранения. И я считаю это одним из крупнейших успехов Верховной Рады этого созыва. Супрун стала провайдером этой фундаментальной реформы. Убежден, что Супрун должна продолжить внедрение медицинской реформы, поэтому я поддерживаю Супрун", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун располагает полной его поддержкой и считает, что Верховный суд установит истину относительно этого решения.