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Анонсированы "сюрпризы" на пресс-конференции Януковича в Москве

15:37, 05 февраля 2019
Политика
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Пресс-конференция состоится 6 февраля / фото УНИАН

Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает "Громадське".

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Горошинский отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева — "надо дать оценку этому "беспределу".

Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

Как сообщал УНИАН, пресс-конференция Януковича состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало - в 13.00 по киевскому времени.

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Теги: #Янукович