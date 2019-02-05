Анонсированы "сюрпризы" на пресс-конференции Януковича в Москве

Уже завтра, 6 февраля, беглец Янукович даст пресс-конференцию.

Президент-беглец Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве 6 февраля.

Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает "Громадське".

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Горошинский отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева — "надо дать оценку этому "беспределу".

Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

Как сообщал УНИАН, пресс-конференция Януковича состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало - в 13.00 по киевскому времени.