Анонсированы "сюрпризы" на пресс-конференции Януковича в Москве
15:37, 05 февраля 2019Политика
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Уже завтра, 6 февраля, беглец Янукович даст пресс-конференцию.
Пресс-конференция состоится 6 февраля / фото УНИАН
Президент-беглец Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве 6 февраля.
Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает "Громадське".
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Горошинский отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева — "надо дать оценку этому "беспределу".
Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".
Как сообщал УНИАН, пресс-конференция Януковича состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало - в 13.00 по киевскому времени.
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