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Осужденный за госизмену Янукович завтра в Москве даст пресс-конференцию

14:01, 05 февраля 2019
Политика
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Тема пресс-конференции – «актуальные вопросы украинской политики» / фото УНИАН

Пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало - в 13.00 по киевскому времени.

Как сообщили в пресс-центре МИА «Россия сегодня», тема пресс-конференции Януковича – «актуальные вопросы украинской политики».

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Теги: #Москва#пресс-конференция#Виктор Янукович