Осужденный за госизмену Янукович завтра в Москве даст пресс-конференцию
14:01, 05 февраля 2019Политика
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Начало пресс-конференции - в 13.00 по Киеву.
Тема пресс-конференции – «актуальные вопросы украинской политики» / фото УНИАН
В среду, 6 февраля, в Москве состоится пресс-конференция экс-президента Виктора Януковича.
Пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало - в 13.00 по киевскому времени.
Как сообщили в пресс-центре МИА «Россия сегодня», тема пресс-конференции Януковича – «актуальные вопросы украинской политики».
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