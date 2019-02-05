Осужденный за госизмену Янукович завтра в Москве даст пресс-конференцию

Начало пресс-конференции - в 13.00 по Киеву.

В среду, 6 февраля, в Москве состоится пресс-конференция экс-президента Виктора Януковича. Пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Начало - в 13.00 по киевскому времени. Как сообщили в пресс-центре МИА «Россия сегодня», тема пресс-конференции Януковича – «актуальные вопросы украинской политики».

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