На Медведчука открыли дело о госизмене и сепаратизме

Производство открыто из-за заявления Медведчука о создании "автономного региона Донбасс".

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и кумом Путина Владимиром Медведчуком.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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Производство открыто из-за громкого заявления Медведчука на партийном съезде о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

"Учитывая, что согласно ст.1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, территориальное устройство закреплено в ст.133 этого Закона, а также то, что Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР", "ЛНР") живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному Закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки", - написала Сарган.

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Таким образом, в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

"В настоящее время существует реальная угроза насильственного отторжения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины. А поэтому призывы провозглашенные на партийном съезде (идеальная совокупность, когда одни и те же действия лица составляют ответственность по двум статьям УК Украины, двумя составами преступлений). В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", - добавила пресс-секретарь Генпрокурора.

Материалы уголовных дел будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности.