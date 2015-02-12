Frankfurter Allgemeine: Напрасные страдания

Для того, чтобы облегчить страдания населения на востоке Украины, соглашение о прекращении огня будет ценностью само по себе. Но нельзя идти на уступки тому, кто виноват в этой катастрофе: Владимиру Путину.

В своей статье «Напрасные страдания», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Райнхард Везер пишет о том, что не прошло еще и трех лет, а внимание всей Европы снова обращено на Донецк – как тогда, когда там проводился Чемпионат Европы по футболу. Современный стадион в городе был и раньше, потому что местный клуб «Шахтер» был любимой игрушкой олигарха Рината Ахметова и, благодаря его деньгам, в 2009 году выиграл кубок УЕФА. Для Евро-2012 в Донецке также построили современный аэропорт. Сейчас "Шахтер" проводит свои домашние игры в более чем тысяче километров от своих поклонников, в западноукраинском Львове, шахты и сталелитейные заводы Ахметова почти не работают, а разрушенное здание нового аэропорта стало символом войны, которая еще год назад казалась невообразимой.

Не только Донецк, но и многие населенные пункты на Донбассе, названий которых ранее никто и не слышал в других регионах Украины, в настоящее время известны как поле боя. Люди, которые еще год назад жили в основном бедной, но нормальной европейской жизнью, сегодня проводят свои дни в подвалах без электричества, отопления, воды и достаточного питания, или же оставили свою родную страну и разъехались во всех направлениях. Тысячи живут в импровизированных лагерях беженцев, которые перегруженное украинское государство не замечает. Одни бегут от обстрелов украинской армии, другие – от террора сепаратистов против тех, кто их не устраивает - либо потому, что они выступают за единую Украину, либо потому, что предпочитают принадлежать к протестантской церкви, а не к российской православной.

Для переживших горе мирных жителей, которые живут в страхе перед взрывами гранат, которые были ранены или потеряли членов семьи, не имеет значения, кто стрелял. Поэтому, скорое прекращение огня было бы ценностью само по себе. Но для поиска постоянного решения и выводов, которые Европа сделала из этой войны, крайне важно то, кто виноват в этой катастрофе - это президент России Владимир Путин. С ним необходимо поговорить, пока есть шанс предотвратить еще более серьезные страдания людей. Но нельзя уступками поощрять его и дальше так действовать. Иначе это приведет еще к большему количеству жертв.