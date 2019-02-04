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Умер бывший народный депутат Украины

14:30, 04 февраля 2019
Политика
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Ельченко тяжело болел / фото oralhistory.org.ua

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух.

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"Ушел из жизни бывший депутат и член президиума Верховного Совета УССР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры Украины 70-х годов, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь", – написал Цыбух. 

Юрий Ельченко является отцом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщал УНИАН, 14 октября после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался экс-министр обороны Украины, профессор Валерий Шмаров.

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Теги: #смерть#депутат