Умер бывший народный депутат Украины
14:30, 04 февраля 2019Политика
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Ельченко умер на 90-м году жизни.
Ельченко тяжело болел / фото oralhistory.org.ua
После тяжелой болезни умер бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, экс-нардеп Юрий Ельченко.
Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух.
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"Ушел из жизни бывший депутат и член президиума Верховного Совета УССР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры Украины 70-х годов, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь", – написал Цыбух.
Юрий Ельченко является отцом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Как сообщал УНИАН, 14 октября после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался экс-министр обороны Украины, профессор Валерий Шмаров.
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