Умер бывший народный депутат Украины

Ельченко умер на 90-м году жизни.

После тяжелой болезни умер бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, экс-нардеп Юрий Ельченко.

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух.

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"Ушел из жизни бывший депутат и член президиума Верховного Совета УССР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры Украины 70-х годов, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь", – написал Цыбух.

Юрий Ельченко является отцом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщал УНИАН, 14 октября после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался экс-министр обороны Украины, профессор Валерий Шмаров.