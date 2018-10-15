Умер бывший министр обороны Украины

В результате тяжелой болезни умер третий министр обороны Украины Валерий Шмаров.

14 октября после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался экс-министр обороны Украины, профессор Валерий Шмаров.

Об этом сообщил заместитель директора Аэрокосмического института Национального авиационного университета Александр Сидоренко, передает "Гордон".

"В прошлом году Валерия Николаевича уволили с поста директора Аэрокосмического института. Он сразу же тяжело заболел, хотя, вероятно, болезнь была и ранее. Он эмоционально воспринял увольнение, пытался отстоять свои права в суде. Рассмотрение иска постоянно затягивалось. Сегодня нам стало известно, что 14 октября Шмаров умер", – рассказал Сидоренко.

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У Шмарова остались жена и сын. Прощание со Шмаровым пройдет в среду, 16 октября, с 10.00 до 13.00 в Национальном университете обороны (Воздухофлотский проспект, 28). Служба и похороны состоятся на Берковецком кладбище после 14 часов.

Валерий Шмаров в начале 1990-х годов принимал участие в разработке первой Национальной космической программы Украины, был первым заместителем генерального директора Национального космического агентства. В 1993–1995 годах занимал пост вице-премьер-министра по вопросам военно-промышленного комплекса, в 1994–1996 годах был министром обороны, затем – депутатом Верховной Рады. В 2002–2005 годах являлся генеральным директором компании "Укрспецэкспорт", после чего возглавил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета. Шмаров написал более 40 научных работ, защитил докторскую диссертацию.

Как сообщал УНИАН, в сентябре умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Он был родом из села на Черниговщине.