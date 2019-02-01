РФ не намерена прекращать агрессию против Украины – украинский дипломат

Дипломат отметил, что на прошлой неделе очередной российский беспилотник «Гранат-2», который россияне используют для наведения огня, был сбит украинскими военными над оккупированным Донбассом.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил, что Российская Федерация не намерена прекращать агрессию против Украины.

Об этом дипломат написал в микроблоге Twitter.

Читайте такжеВолкер поддерживает размещение международных наблюдателей на неоккупированном побережье Азовского моря

По его словам, два месяца, прошедшие со времени предыдущих выступлений представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика и председателя СММ Эртурула Апакана «показали отсутствие намерений России прекращать свою агрессию против Украины».

Прокопчук отметил, что на прошлой неделе очередной российский беспилотник «Гранат-2», который россияне используют для наведения огня, был сбит украинскими военными на оккупированной части юга Донецкой области, где российские боевики зачастую отказывают в доступе наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки 31 января оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

25 января военные Вооруженных сил Украины в небе Приазовья обнаружили и обезвредили российский беспилотник модели «Гранат-2», который Российская Федерация отправила на оккупированный Донбасс для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.