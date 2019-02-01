Российские следователи допросили четырех украинских моряков - адвокат

В отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране.

Украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороку и Сергея Чулибу российские следователи допросили в течение двух дней, 30 и 31 января.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на странице в Facebook.

"В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными". Раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья. Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы Федеральной службы исполнения наказаний", - отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Читайте такжеПосол Евросоюза в РФ предпринял демарш из-за задержанных украинских моряков

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности", в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.