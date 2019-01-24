ПАСЕ призвала РФ предоставлять помощь украинским морякам в соответствии с Женевской конвенцией

Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала Россию немедленно освободить захваченных украинцев.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Российскую Федерацию оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Соответствующую резолюцию «Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности» приняли делегаты на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Документ поддержали 103 парламентария, "против" проголосовали трое, 16 - "воздержались".

"Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить предоставление необходимой медицинской, правовой и консульской помощи в соответствии с положениями международного гуманитарного законодательства таким как Женевская конвенция", - отмечается в резолюции.

Также ПАСЕ призвала международные организации, в частности, Международный комитет Красного Креста и Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), посетить украинских военнослужащих в российских следственных изоляторах и выразила поддержку любым дипломатическим усилиям государств-членов Совета Европы, направленным на освобождение украинцев.

Кроме того, Ассамблея призвала Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе на основании Договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива, подписанного Украиной и Россией в декабре 2003 года и ратифицированного в апреле 2004 года, и Конвенции ООН по морскому праву.

"Ассамблея осуждает применение военной силы Российской Федерацией против украинских военных кораблей и их экипажей", - говорится в резолюции.

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Вместе с тем, ПАСЕ призвала РФ и Украину воздерживаться от любых дальнейших шагов, которые могут осложнить юридические споры между ними, обострить конфликт и угрожать безопасности во всем регионе.

В резолюции подтверждается, что Ассамблея поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

К тому же парламентарии осудили сооружение Россией моста через Керченский пролив, они считают его незаконным и еще одним нарушением суверенитета Украины.

Кроме того, парламентарии выразили обеспокоенность по поводу выборочных обысков российскими пограничниками украинских и международных судов в Азовском море.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».