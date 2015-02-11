Лавров требует вернуть в оккупированные районы банки и соцвыплаты как условие контроля над границей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что после восстановления социальных выплат жителям Донбасса "вопрос контроля над границей будут решаться намного проще".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
"Необходимо срочно обеспечить восстановление экономического общения на этих территориях по обе стороны линии соприкосновения, включая восстановление выплат, восстановление банковского обслуживания, возвращение в зону гривны и прочее. Когда все это будет делаться, тогда и вопрос контроля над границей будут решаться намного проще, поскольку все те, кто живет на Донбассе, будут знать, что они обеспечены социально-экономическими услугами, находятся в безопасности и имеют гарантии, позволяющие им жить, не опасаясь каждый день за свою жизнь и жизнь своих родных и близких", - сказал Лавров.
По его словам, нужно выстраивать последовательность действий. «Сначала необходимо обеспечить установление мира, отвод тяжелых вооружений, начало политического процесса, в частности по согласованию с Киевом по вопросам муниципальных выборов в каждом населенном пункте на востоке, а также политического процесса в более широком плане, как это было обещано в Женевской заявлении от 17 апреля 2014 года и в самих Минских договоренностях», - заявил Лавров.
Читайте такжеРоссия снова требует прямых переговоров Киева и боевиков, обещает гарантииКак сообщал УНИАН, с 1 декабря 2014 года Кабинет министров Украины принял решение не совершать социальные выплаты гражданам, которые находятся на оккупированных территориях.
С 21 января 2015 года пересечение линии разграничения между контролируемой Украиной по территории и оккупированных боевиками территориями осуществляется по специальным пропускам.
29 января министр социальной политики Украины Павел Розенко сообщил, что пенсии и социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территориях, временно контролируемых боевиками, начисляются на лицевые счета граждан и выплачиваются на всей территории страны, подконтрольной украинским властям.