Лавров требует вернуть в оккупированные районы банки и соцвыплаты как условие контроля над границей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Необходимо срочно обеспечить восстановление экономического общения на этих территориях по обе стороны линии соприкосновения, включая восстановление выплат, восстановление банковского обслуживания, возвращение в зону гривны и прочее. Когда все это будет делаться, тогда и вопрос контроля над границей будут решаться намного проще, поскольку все те, кто живет на Донбассе, будут знать, что они обеспечены социально-экономическими услугами, находятся в безопасности и имеют гарантии, позволяющие им жить, не опасаясь каждый день за свою жизнь и жизнь своих родных и близких", - сказал Лавров.

По его словам, нужно выстраивать последовательность действий. «Сначала необходимо обеспечить установление мира, отвод тяжелых вооружений, начало политического процесса, в частности по согласованию с Киевом по вопросам муниципальных выборов в каждом населенном пункте на востоке, а также политического процесса в более широком плане, как это было обещано в Женевской заявлении от 17 апреля 2014 года и в самих Минских договоренностях», - заявил Лавров.

Читайте такжеРоссия снова требует прямых переговоров Киева и боевиков, обещает гарантииКак сообщал УНИАН, с 1 декабря 2014 года Кабинет министров Украины принял решение не совершать социальные выплаты гражданам, которые находятся на оккупированных территориях.

С 21 января 2015 года пересечение линии разграничения между контролируемой Украиной по территории и оккупированных боевиками территориями осуществляется по специальным пропускам.

29 января министр социальной политики Украины Павел Розенко сообщил, что пенсии и социальные выплаты жителям Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территориях, временно контролируемых боевиками, начисляются на лицевые счета граждан и выплачиваются на всей территории страны, подконтрольной украинским властям.