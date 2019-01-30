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Политолог назвал два условия, при которых Россия прекратит агрессию против Украины

20:57, 30 января 2019
Политика
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Эксперт отметил, что между Украиной и Россией идет настоящая война / фото УНИАН

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Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал политолог Сергей Таран.

"Максимум Россия может пойти на переговоры, которые дадут ей возможности и дальше давить на украинское руководство и на Украину. Вот на такие переговоры они согласны будут пойти. Поэтому, если из украинских политиков кто-то говорит, что нам также надо идти на переговоры, то у меня возникает вопрос – на чью сторону они работают. Тот конфликт, который есть между Россией и Украиной – а это настоящая война – может быть решен только при двух условиях. Первое: создание условий для сильной армии. Второе: истощение Российской Федерации из-за международных санкций", - заявил эксперт.

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Теги: #Донбасс#Украина#Россия