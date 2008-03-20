Ющенко считает, что выборы в Киеве назначены неоправданно поспешно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неоправданной поспешность депутатов, которые не дождались заключения следственных комиссий и назначили внеочередные выборы Киевского горсовета и городского председателя Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня в интервью специальному проекту телепрограммы «Точка зрения» Первого Национального телеканала.

«Стоило бы дождаться заслушивания отчета обеих комиссий, чтобы те комиссии собрались, хотя бы по одному разу, сформировали свою позицию, донесли ее до парламента», - заявил В.ЮЩЕНКО.

«Когда парламент принимает подобное решение, по моему мнению, стоило бы руководствоваться законом, который говорит по данному вопросу, что одним из оснований возможного подобного решения является судом доказанные уголовные нарушения закона», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также заявил, что коалиция будет выдвигать согласованного кандидата на выборах городского председателя Киева. «Мы сегодня говорили с премьер-министром по этому вопросу. И коалиция будет выдвигать согласованного кандидата», – сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО не назвал, кто именно станет этой кандидатурой, отметив, что этот вопрос пока не обсуждался.

Президент также отметил недопустимость руководствоваться в вопросе назначения внеочередных выборов политическими, а не правовыми факторами. «Когда речь идет о том, что того или иного человека нужно отстранить от обязанностей, нужно руководствоваться исключительно законом. Тогда у нас не будет чего-то недоказанного. Тогда у нас не будет ощущения того, что доминировали не правовые, а политические факторы», – сказал глава государства.

«У нас должно сложиться отношение к органам местного самоуправления как к отдельной ветви власти. Это самоуправляемая ветвь, полномочия которой формируются через выборы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Община города Киева сама в состоянии решить, кому быть мэром, руководствуясь исключительно законом и процедурой выборов», – убежден Президент.

Интервью выйдет сегодня в 19.10 с повтором в 21.25.