Тимошенко: Кабмин не будет менять бюджет, пока не утверждена программа

Кабинет Министров Украины не намерен вносить изменения в бюджет на 2008 год до утверждения в парламенте программы деятельности правительства «Украинский прорыв: для людей, а не политиков».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Кабинете Министров.

«К сожалению, сейчас нет никакого смысла, не приняв программы действий правительства «Украинский прорыв», не утвердив концептуальные положения этой программы, не получив для правительства определенного срока и времени, на протяжении которых можно выполнять бюджет и программу, нет никакой необходимости сейчас разрушать бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что сейчас правительство нарабатывает необходимые изменения в бюджет, уточняет макроэкономические показатели.

«Но мы все же ждем, когда у Верховной Рады дойдут руки, чтобы принять программу действий правительства «Украинский прорыв», которая закладывает серьезные концептуальные изменения и реформы, под которые уже можно вносить изменения в государственный бюджет на 2008 год», - подчеркнула глава правительства.