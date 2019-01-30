Геращенко не видит будущего у "плана Сайдика" по Донбасу

Замглавы ВР намекнула, что от Сайдика ожидается более активная вовлечённость в решение вопросов выполнения Минских соглашений.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает маловероятной реализацию предложений спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика относительно урегулирований конфликта на Донбассе. В частности, вице-спикер усомнилась, что парламенты Украины и России смогут ратифицировать один и тот же документ.

Читайте такжеПоговорим после исчезновения "ДНР" и "ЛНР": Климкин отреагировал на "план Сайдика" по Донбассу

"Непонятно, за что именно должны проголосовать, по идее Сайдика, два парламента. Потому что я сложно себе представляю хоть один документ, который сейчас одновременно могут ратифицировать Верховная Рада Украины и Госдума Российской Федерации", - заявила Геращенко в кулуарах форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве во вторник, 29 января, пишет Зеркало недели.

Она подчеркнула, что Киев рассчитывает на более активное участие ОБСЕ в реализации Минских договоренностей.

"Мы ожидаем от ОБСЕ, в том числе от господина Сайдика, более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений, в частности блока по безопасности и гуманитарного блока. Недопустимо, что украинская сторона уже год не может разблокировать вопрос освобождения заложников", - отметила Геращенко.

Вице-спикер напомнила, что президент Петр Порошенко озвучивал предложение о введении миссии ООН в ОРДЛО с полицейской компонентой для подготовки к местным выборам. Но их можно проводить только после вывода российских войск и техники с оккупированной территории, подчеркнула Геращенко.