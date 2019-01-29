"Очень странно": в МинВОТ удивлены появлением "плана Сайдика" по Донбасу

Министр добавил, что такое предложение выглядит как частное или просто как предложение для обсуждения.

План спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе перед оглашением в СМИ необходимо было сначала обсудить со всеми заинтересованными сторонами, включая украинские власти, Евросоюз и ООН.

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Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в комментарии телеканалу «Прямой».

Он отметил, что министерству официально не передавали текст предложения, а о его содержании известно только из публикаций в СМИ.

«Очень странно, когда один человек, даже если он работает в штате ОБСЕ, делает предложение от трех организаций - ОБСЕ, ООН, Евросоюза - одновременно рекомендуя, что этим организациям следует сделать», - сказал министр.

Черныш отметил, что пока нет реакции со стороны ООН и Евросоюза. Министр добавил, что такое предложение выглядит как частное или просто как предложение для обсуждения.

Глава МинВОТ добавил, что президент Петр Порошенко неоднократно описывал рамки миротворческой миссии для Донбасса. «Миссия должна быть от линии соприкосновения до украинско-российской границы, который мы сейчас не контролируем. Компонент безопасности - самый главный. Параллельно гражданские дела и охрану правопорядка должна осуществлять администрация», - пояснил он.

Черныш напомнил, что на сегодняшний день существует резолюция Совбеза ООН, которой утверждено два приложения. «Одно из приложений называется «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Там предусмотрено по пунктам, что мы должны делать», - напомнил он.

«Для того чтобы что-то изменить, нужно изменить резолюции Совета безопасности ООН», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в интервью одному из австрийских изданий заявил, что ОБСЕ действительно представила новый план урегулирования конфликта на Донбассе, который вероятно, заменит Минские договоренности. В частности, этот план предусматривает совместную миссию ООН и ОБСЕ, которая будет включать военный, полицейский компоненты и международную администрацию.