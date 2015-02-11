Украинские СМИ опровергают информацию российских СМИ о результатах переговоров в Минске

Источник ZN.UA в трехсторонней контактной группе сообщает, что информация, распространенная ТАСС, не соответствует действительности - на сегодняшних переговорах не удалось принять никаких конкретных решений, и завтра переговоры будут продолжены.

Информация, которую распространяет агентство, - это попытка в общественном мнении легитимизировать предложения, которые исходили от представителей "ЛНР" и "ДНР". Эти предложения копировали пожелания Кремля, неоднократно ранее изложенные, однако на данных переговорах они даже не рассматривались, сообщает источник.

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Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений и контроль за выполнением достигнутых договоренностей согласованы во вторник в ходе переговоров контактной группы в Минске.