Действия террористов свидетельствуют о попытках расширить территорию вооруженного противостояния - МИД

Об этом говорится в Заявлении Министерства иностранных дел Украины, предоставленной УНИАН.

Как отмечается в документе, «к сожалению, на фоне активизации усилий Украины и международного сообщества в целях обеспечения полного прекращения огня и реализации Минских договоренностей действия террористов свидетельствуют об их попытках расширить территорию вооруженного противостояния.

Иначе, чем целенаправленной расправой над гражданским населением города, жители которого никогда не желали и не желают иметь ничего общего с террористическими группировками, это назвать нельзя. Показательно, что провокация уже традиционно состоялась в момент, когда наметилась хрупкая надежда на достижение договоренностей по урегулированию ситуации и установления устойчивого мира на Донбассе ».

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В заявлении также отмечается, что «ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что виновные в этом и других убийствах мирных людей обязательно будут привлечены к ответственности», а также говорится, что «за все преступления незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые осуществляются российским оружием и с участием российских граждан, ответственность несет именно Российская Федерация».

«Требуем от России немедленно прекратить поддержку террористических группировок в Донецкой и Луганской областях, вывести с территории Украины все свое оружие, тяжелую технику и военнослужащих, как это предусмотрено Минскими договоренностями.

Ожидаем, что это преступление, его исполнители и те, кто за ними стоит, будут решительно осуждены международным сообществом», подчеркивается в заявлении МИД.

Дипломаты выражают соболезнования семьям погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.