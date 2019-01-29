Ресторан, отель и 5 квартир в Киеве: СМИ рассказали о главной антикоррупционерке при Кабмине (видео)

Глава наблюдательного совета общественной организации «Вместе против коррупции» владеет собственностью, происхождение которой сомнительно.

Одна из антикоррупционных структур работает в партнерстве с Кабмином. Но не думайте, что антикоррупционные активисты-рэкетиры действуют исключительно на свой страх и риск.

Читайте такжеПощечина Холодницкому и Сытнику. Чем ответят "антикоррупционеры"?

Журналисты программы "Гроши" рассказали об общественной инициативе премьера Гройсмана, который тоже создал антикоррупционную платформу. Человек, который помогает Кабмину бороться со взятками - очень не кисло поднялся за последнее время. Как и на чем?

Глава наблюдательного совета общественной организации "Вместе против коррупции" Оксана Величко владеет собственностью, происхождение которой сомнительно.

В собственности общественной активистки Оксане Величко, которая активно борется с коррупцией в органах госвласти, находятся 5 квартир в Киеве, одна из которых еще не достроена.

А также 12 земельных участков в элитных селах под Киевом и в Ивано-Франковской области, в предместье горнолыжного курорта Буковель, ресторан и отель.

Кроме того, Оксана Величко владеет двумя домами, которые находятся под Киевом. В декларации, вопреки законодательству, не указаны ни стоимость покупки этих объектов, ни их нынешняя оценочная стоимость.

Единственным доходом Оксаны Величко в 2017 году, согласно данным декларации, была зарплата в 188601 гривень, или порядка 15 тысяч гривень в месяц.