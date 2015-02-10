Der Spiegel: Что общего у Греции и Украины

Греческий долговой кризис и гражданская война в Украине: в обоих случаях речь идет о российском влиянии в Европе. Если ЕС откажет Афинам в поддержке, Путин будет наготове.

Об этом пишет Вольфганг Мюнхау в своей статье «Что общего у Греции и Украины», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Параллельно разворачиваются две трагедии, которые отражают бессилие Европы. Греция находится на пути к выходу из еврозоны. А мы позволяем Владимиру Путину вмешиваться в дела Украины. Две истории пересекаются.

Если Греция когда-нибудь покинет еврозону, то не следует удивляться предложению финансовой помощи от России. На солидарность Греции в Совете Европы можно было бы больше не рассчитывать. У Путина был бы представитель его интересов в Брюсселе.

Оба пересекающихся кризиса невероятно опасны, каждый сам по себе и во взаимодействии. С обоими связана Германия. Политика ожидания и «высиживания» превратила средней величины долговой кризис, вызванный посредственным правительством совсем не посредственной страны, в пан-европейский экономический кризис. Наше экономическое кризисное управление привело к тому, что мы, европейцы, не доверяем себе в политической сфере. И таким образом мы позволяем Путину, настроить нас друг против друга.

Частичное списание долга было бы правильным ответом

Стратегически правильным ответом на долговой кризис было бы частичное списание долга – и не только для Греции. Это было бы сложно, особенно для Германии. Но кризис был бы сейчас позади, сократился бы банковский сектор, и снова появился бы рост.

Если бы с такой же решительностью боролись и с российской агрессией против Украины, изначально с помощью жестких санкций, то сейчас экономика России была бы на дне. Сочетание полного финансового эмбарго и падения цен на нефть отняло бы у Путина финансирование для его опосредованной войны. Военная поддержка украинского правительства со стороны Европы и Соединенных Штатов еще больше повысила бы цену этой войны для Путина.

Решительные действия были бы непопулярными, но помешали бы худшему. Это один из уроков истории 20-го века, что политика умиротворения ведет точно к противоположности того, чего хотели достичь.

Вина и ответственность разделены

Конечно, не все ошибки допущены по вине Германии. Меркель была среди тех, в Европейском Совете, кто поддерживал санкции против России. Франция и Италия неохотно приняли эту политику. Теперь обе страны выступают за то, чтобы отменить санкции в ближайшее время.

В европейском кризисе вина и ответственность тоже разделены. Причиной кризиса в Греции стала внутриполитическая бесхозяйственность самих греков. Правительство бывшего премьер-министра Антониса Самараса принимало программы, которые не работали. Он постоянно давал обещания, которые не мог или не хотел сдержать. И нынешнее греческое правительство ведет себя так, будто вовсе не хочет найти решение.

Анализ нового министра финансов Греции Яниса Варуфакиса правильный. Его страна неплатежеспособна. Задолженность слишком большая, списание долга просто необходимо. Он абсолютно прав, когда говорит: Германия должна была бы понять эту ситуацию, поскольку Федеративная Республика после Второй мировой войны получила возможность частичного списания задолженности.

Последствия выхода недооценивают

Предотвратить выход Греции из еврозоны теперь можно только в том случае, если обе стороны готовы пойти на те компромиссы, которые сейчас категорически исключают. Экономические последствия выхода недооцениваются всеми сторонами. Для некоторых политических игроков это кажется еще более удобным решением.

Если бы до этого дошло, то расколота была бы не только еврозона, но и вся Европа. Тогда влияние Путина могло бы распространиться и на Средиземноморье. Американцы полностью отвернулись бы от Европы. И я предполагаю, что тогда историческую роль канцлера оценивали бы совсем не так, как сегодня.