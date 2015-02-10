«Резиденцию Януковича» в оккупированном Крыму снесут

В оккупированном Крыму Балаклавский суд удовлетворил исковое заявление о сносе самовольных построек, сообщает Крым.Реалии.

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«Прокуратура провела проверку законности строительных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция базы отдыха «Мыс Айя» в урочище Батилиман. Установлено, что в ходе реконструкции указанного объекта два капитальных сооружения возведены застройщиком в нарушение ст. 49, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации без разрешительных документов и за пределами отведенной для базы отдыха территории», – сообщает пресс-служба "прокуратуры Севастополя".

В 2013 году на южном побережье Крыма на месте главного корпуса базы отдыха шло масштабное строительство частного поместья экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. База была приватизирована в одно время с «Межигорьем», когда Виктор Янукович был премьером.

Ранее СМИ сообщали, что частный дом экс-президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной осенью переоформили на нового владельца.