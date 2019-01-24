Порошенко заявил, что на всех встречах в Давосе получил твердую позицию по поддержке Украины

Президент отметил, что в течение двух дней визита в Давос состоялось почти 20 официальных встреч.

Президент Петр Порошенко заявляет, что в течение двух дней визита в Давос состоялось почти 20 официальных встреч, и на них была получена твердая позиция по поддержке Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Украина», сообщает его пресс-служба.

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В частности, состоялись переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, новоизбранным президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Далей Грибаускайте и другими.

«Мы пользуемся тем, что здесь очень плотный график - переговоры идут по 15-20 мин, но их количество достаточно большое. И везде мы имеем твердую позицию по поддержке Украины. Спасибо нашим международным партнерам, которые демонстрируют такую поддержку, демонстрируют позицию защиты украинцев», - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что по украинской инициативе был создан трастовый фонд НАТО по кибербезопасности, а также конкретные двусторонние соглашения, начиная с США и Великобритании и заканчивая Германией.

«На сегодняшний день очень важно, что и США, и ЕС, и Канада воспринимают это как реальную угрозу. Речь не идет о помощи Украине, речь идет об объединении усилий для защиты демократии во всем мире. Потому что Россия пытается использовать демократические инструменты и механизмы, чтобы подорвать демократию изнутри. Безусловно, мы будем защищать государство, в том числе и от таких гибридных угроз России», - добавил Порошенко.