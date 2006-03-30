Давыдович посчитал все 100%

По состоянию на 19.37 Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным информационно-аналитической системы ЦИК, за Партию регионов проголосовали 32,12% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 22,27%, за блок «Наша Украина» - 13,94%, СПУ – 5,67%, КПУ – 3,66%.

За Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» отдали свои голоса 2,93% избирателей, Народный блок Литвина - 2,43%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 1,87%, партию «Виче» - 1,74%, Гражданский блок ПОРА-ПРП – 1,47%.