Митрополит Епифаний заявил, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ

По словам предстоятеля Православной церкви Украины, РПЦ может опекать своих верующих на территории Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчиняться Русской православной церкви.

Читайте такжеПЦУ официально объявила дату и место интронизации митрополита Епифания

Об этом митрополит сказал в интервью греческому изданию TaNea, сообщается на его странице в соцсети Facebook.

«По нашим оценкам, в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской православной церкви. Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого», - отметил он.

По словам митрополита Епифания, Русская православная церковь может опекать своих верующих на территории Украины. «Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, которые принадлежат к православной украинской церкви», - отметил он.

Митрополит Епифаний считает, что постепенно «наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.