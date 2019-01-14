Вселенский патриархат обнародовал текст томоса для Украины

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

Вселенский патриархат обнародовал текст томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

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"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украина» как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства ", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.