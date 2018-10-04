Россию обвинили в попытке похитить данные по катастрофе MH17
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что российские спецслужбы пытались украсть документы о расследовании катастрофы Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом.
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Эта информация прозвучала во время брифинга относительно деятельности российских спецслужб, передает Associated Press.
"Мы осознавали заинтересованность российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры", — сказала она.
Глава Минобороны Нидерландов добавила, что власти продолжают пристально следить за данным вопросом.
Ранее правоохранительные органы Нидерландов выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ) в апреле этого года.
BREAKING: Dutch defense minister says Russian intelligence officers targeted files on MH17 plane crash investigation.— The Associated Press (@AP) October 4, 2018