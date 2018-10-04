Россию обвинили в попытке похитить данные по катастрофе MH17

Данными по катастрофе MH17, по словам министра, пытались завладеть сотрудники российской разведки. Другие детали пока неизвестны.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что российские спецслужбы пытались украсть документы о расследовании катастрофы Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом.

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Эта информация прозвучала во время брифинга относительно деятельности российских спецслужб, передает Associated Press.

"Мы осознавали заинтересованность российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры", — сказала она.

Глава Минобороны Нидерландов добавила, что власти продолжают пристально следить за данным вопросом.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ) в апреле этого года.