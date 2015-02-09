Украинская артиллерия не наносила артудары по Донецку - штаб АТО

Об этом, комментируя информацию о взрыве в Донецке, в эфире телеканала "112 Украина" сообщил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах.

"Нам известно об этом взрыве (в Донецке). Однако украинская артиллерия таких ударов не наносила. По определенным причинам, понимая это как разведданные, мы не комментируем эту информацию", - заявил Стельмах.

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Отмечается, что боевики на своих информресурсах заявляют, что силы ВСУ нанесли артудар по Донецкому химическому заводу лакокрасочных материалов и сухих смесей в Куйбышевском районе. Ранее в пресс-службе полка "Азов" сообщили о взрыве склада боеприпасов в Донецке.

"Взрыв был такой мощности, что вспышка от него была видна за несколько километров, что является свидетельством большого накопления боеприпасов террористами, следовательно, и подготовкой к атаке. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошел взрыв, но он точно разрушил планы террористов", - говорится в сообщении.