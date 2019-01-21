В январе не голосовало рекордное количество депутатов

39 депутатов не проголосовали ни разу за месяц.

В январе народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады.

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Об этом заявляет Комитет избирателей Украины (КИУ). По сообщению, 39 депутатов не проголосовали ни разу за месяц. Это худший показатель за время работы девятой сессии парламента, заявляют в КИУ. В целом более 90% голосований Верховной Рады пропустил 81 народный депутат.

«Традиционно январь является одним из наименее продуктивных месяцев в работе Рады. Поскольку в это время политики продолжают находиться в неформальных отпусках и поэтому не появляются в Раде. Однако в этом году низкая производительность депутатов связана, в первую очередь, с началом выборов. Часть политиков сосредоточились на работе в округах и в избирательных штабах, а потому пропускают заседания парламента. В целом для Украины уже стало нормой, что работа парламента в месяцы выборов является фактически парализованной», – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В январе было шесть пленарных заседаний парламента, на которых состоялось 98 голосований.

С сегодняшнего дня и до 25 января депутаты будут работать с избирателями, а потом будут каникулы. Новая сессия откроется 5 февраля.