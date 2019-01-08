В КИУ предупредили о возможном появлении на выборах президента представителя запрещенной Компартии

ЦИК не сможет зарегистрировать кандидата от Компартии. Но никто не запрещает Петру Симоненко баллотироваться самовыдвиженцем, отметили в КИУ.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко не сможет представлять на выборах президента свою политическую силу, однако у него есть возможность баллотироваться самовыдвиженцем.

Об этом заявил в комментарии изданию "Гордон" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко не сможет представлять на выборах президента свою политическую силу, однако у него есть возможность баллотироваться самовыдвиженцем, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"КПУ, как Ленин, – всегда живая. Граждане Украины привыкли к мысли, что согласно закону о декоммунизации у нас не могут существовать политические партии и общественные организации, использующие коммунистическую символику или название. Однако на самом деле КПУ остается одной из 153 политических партий Украины. Они по-прежнему официально зарегистрированы. Более того, проводят мероприятия, Симоненко активно путешествует по миру, где на разных форумах выступает с антиукраинской риторикой. В регионах Украины деятельность КПУ сводится к празднованию каких-то коммунистических дат и малочисленным собраниям их партийных активистов. Такой себе ностальгирующе-коммунистический нафталиновый формат. Судебный процесс по КПУ идет уже несколько лет, и все это время у них продолжается борьба с Минюстом. Пока юридически КПУ существует, на них распространяется точно такое же законодательство, как на БПП или "Батьківщину", – отметил Кошель.

По его словам, участие в выборах даст Симоненко возможность заявлять, что уголовные преследования против него политически мотивированы.

"Выдвижение Симоненко в президенты стало для меня неожиданностью. Лично я думал, что он будет работать тихо и спокойно и не осмелится на то, чтобы проводить активную политическую деятельность. Ведь к нему есть ряд вопросов со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов. С другой стороны, Симоненко может использовать участие в выборах для прикрытия – то есть попытается придать политическую окраску уголовным преследованиям против себя. И надо сказать, что на будущих выборах президента будет не менее 10 кандидатов, у которых точно такая же мотивация баллотироваться. Это, к примеру, [беглый нардеп Александр] Онищенко, [нардеп Михаил] Добкин, [нардеп Надежда] Савченко, [восстановленный в должности главы Государственной фискальной службы Роман] Насиров", – сказал собеседник.

"Заявление КПУ о выдвижении Симоненко кандидатом в президенты – исключительно декларация о намерениях. Это символическое заявление, которое не может иметь юридических последствий. Ведь закон о выборах четко говорит, что партии, попадающие под действие закона о декоммунизации, участвовать в выборах не могут. А значит, ЦИК не сможет зарегистрировать кандидата от Компартии. Но никто не запрещает Симоненко баллотироваться самовыдвиженцем. Поэтому его появление в избирательном списке вполне возможно. При этом в своей агитации он сможет указывать, что представляет КПУ. Да и в целом люди все равно будут ассоциировать его именно с Компартией", – резюмировал Кошель.