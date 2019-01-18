У Гриневич раскритиковали решение Кличко о плате за пребывание в детсадах детей без регистрации

Министерство образования и науки обратилось к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой пересмотреть решение на предмет соответствия Конституции.

В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что решение Киевсовета от 13 сентября 2018 о плате за пребывание в детских садах детей без киевской регистрации ограничивает право на доступное и бесплатное дошкольное образование.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что министерство обратилось к председателю КГГА Виталию Кличко с просьбой пересмотреть решение, согласно которому родители незарегистрированных в столице детей должны оплачивать их обучение в коммунальных детсадах Киева.

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Соответствующее письмо за подписью министра Лилии Гриневич был направлено сегодня, 18 января 2019 года.

Как информирует МОН, указанное решение горсовета вступило в силу 1 января 2019 года.

Министерство образования и науки отмечает, что регистрация места жительства или места пребывания лица или ее отсутствие не могут быть основанием для ограничения прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины.

«С целью реализации конституционного права детей на получение бесплатного дошкольного образования в коммунальных учреждениях дошкольного образования территориальной громады города Киева, в том числе не зарегистрированных в Киеве, просим принять меры по пересмотру соответствующего решения Киевского городского совета на предмет его соответствия требованиям статей 24, 53 Конституции Украина по обеспечению равных конституционных прав детей на доступное и бесплатное дошкольное образование независимо от места их проживания», - говорится в письме.

В качестве примера МОН приводит аналогичную ситуацию в Тернополе, которая уже стала предметом судебного обжалования. Так, Тернопольский окружной админсуд признал незаконным установление платы за получение дошкольного образования в учреждениях дошкольного образования города для детей,

которые не зарегистрированы в нем (решение от 7 ноября 2018 года по делу № 1940/1387/18). Указанное судебное решение еще не вступило в законную силу в связи с его апелляционным обжалованием. В то же время это свидетельствует о потенциальной возможности обжалования в судебном порядке также и решения Киевсовета.

О результатах рассмотрения присланного письма МОН просит проинформировать его в установленный законодательством срок.

Справка УНИАН. 13 сентября 2018 года Киевсовет принял решение «Об утверждении Порядка осуществления расходов на дошкольное образование в городе Киеве на основе базового финансового норматива бюджетной обеспеченности» (N 1369/5433).

"Установить, что в случае зачисления с 1 сентября 2018 года в коммунальное учреждение дошкольного образования территориальной огромады города Киева ребенка, не зарегистрированного в Киеве (кроме детей внутренне перемещенных лиц и детей участников АТО), устанавливается ежемесячная плата за предоставление дошкольного образования в коммунальном учреждении дошкольного образования территориальной громады города Киева в размере базового финансового норматива бюджетной обеспеченности, утвержденного решением Киевского городского совета о бюджете города Киева на соответствующий год", - говорится в новом порядке.