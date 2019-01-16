Савченко отсудила почти полмиллиона гривень депутатской зарплаты

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности сообщил, что Савченко, которую держат под стражей, получит 450 тыс. грн.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский утверждает, что народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, через суд добилась выплаты ей депутатской зарплаты за период пребывания в следственном изоляторе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании комитета. "Кстати, я вас поздравляю, - бывший член нашего комитета по решению суда получит сейчас 450 тысяч гривен. Правоохранительные органы помешали ей ходить на работу и получать заработную плату", - пояснил Пашинский мотивацию судебного решения, уточнив, что речь идет о Надежде Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который 8 марта 2018 года был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным СБУ, в июне психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Рубана и Савченко завершено.

Савченко и Рубана держат под арестом.