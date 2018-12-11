Савченко анонсировала конец голодовки

По словам Савченко, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступки и она сможет подать электронную декларацию.

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, прекратит сухую голодовку 13 декабря.

Об этом она сообщила в Шевченковском суде Киева, сообщает "Украинская правда".

По словам Савченко, она решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступки и она сможет подать электронную декларацию.

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Вместе с тем, нардеп будет голодать еще один день – 12 декабря – чтобы "превзойти срок" своей сухой голодовки в России, которая длилась 6 дней.

"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с подачей декларации. Но банк пошел на встречу и решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки", - сказала Савченко.

В начале заседания она прочитала короткую лекцию о том, сколько времени может выдержать человек на сухом голодании, и об изменениях в ее организме, которые происходят при этом.

Савченко также добавила, что за 6 дней голодовки потеряла 7 кг – с 73 кг до 66 кг.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Надежда Савченко в очередной раз объявила голодовку. Согласно сообщению на странице Савченко в Facebook, "она требовала немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно начать рассмотрение дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, обновить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины".